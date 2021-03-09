Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в стране нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, помимо Минздрава, и более тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам селекторного совещания.



«Наиболее правильным ответом на сегодняшний рост количества больных с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большего прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом», — заявил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с главами облгосадминистраций. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.



Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, за прошлую неделю, в сравнении с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом — почти 21 тысяча против 17 600. На сегодняшний день занято 29 573 койки. Всего для пациентов с COVID-19 выделено 70 157 коек, из которых 60 тысяч обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек — с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что число тяжелых случаев увеличивается, констатировал премьер.



Шмыгал напомнил, что в Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень — это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню.

На сегодняшний день в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили только 19 118 человек.