В Офисе украинской омбудсвумен появился новый представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей. Константин Черников заменит на посту Павла Лисянского. Об этом говорится на сайте Офиса уполномоченной ВР по правам человека.



Согласно данным СМИ, Черников Константин Георгиевич родился в Славянске 21 мая 1971 года. В 1993 году окончил Славянский государственный педагогический институт по специальности математика и физика. Работал учителем математики, затем директором средней школы.



В 2001 году окончил Донецкий государственный технический университет по специальности «Государственная служба» и получил квалификацию магистра. Тогда же перешел работать на должность начальника отдела по делам семьи и молодежи Славянской районной государственной администрации, затем был назначен заместителем председателя Славянской районной государственной администрации.



С октября 2015 года был избран председателем Славянского районного совета Донецкой области.

В декабре представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский побил охранника одного из ресторанов Святогорска. Видео инцидента было опубликовано в сети. Вскоре глава Офиса Людмила Денисова освободила Лисянского от должности.