Новый закон о медиа не предусматривает обязательную регистрацию онлайн-СМИ, регулирование соцсетей и блогеров. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Алексанр Ткаченко на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».



Он отметил, что закон о медиа, разработанный в Украине, должен, в первую очередь, удовлетворить требования Европейского Союза по адаптации аудиовизуального закона к соответствующим документам ЕС.



Ткаченко добавил, что данный закон прошел согласование со специалистами Совета Европы, он соответствует обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС и не противоречит, а наоборот – отражает лучшие международные практики.



Единственный регулятор, предусмотренный законом, – Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания.



«Это не орган исполнительной власти, этот орган создается и парламентом, и президентом, это конституционный орган. Нацрада не может никого лишить регистрации или лицензии без решения суда. Нацрада будет реагировать на нарушения, а не преследовать медиа. Конкурс специалистов на должности в Нацраде будет проводиться прозрачно и публично. Обязательная регистрация онлайн-медиа отсутствует, остается только добровольная, не будет регулироваться деятельность ни соцсетей, ни блогеров», – пояснил Ткаченко.



Министр подчеркнул, что если в сфере медиа останутся действовать законы, принятые в середине 1990-х годов, такая пассивность будет лучшей площадкой для манипуляций со стороны государства-агресора.



«Единственный параграф, в котором есть четкий запрет, – как раз касается государства-агрессора. Нацрада может регулировать сайты или сообщения в интернете только в том случае, если речь идет о потакании российской агрессии», – уточнил Ткаченко.



Председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что данный законопроект смогут рассмотреть до конца весны, как минимум в первом чтении.



«Вокруг закона много неправды и манипуляций. Закон не расширяет права регулятора, он расширяет сферу ответственности регулятора на все медиа, зарегистрированные в Украине. Он выравнивает все права и обязанности медиа в Украине», – заявил Потураев.



По его мнению, из-за устаревшего законодательства в Украине возникли дисбалансы в сфере медиа.



«С другой стороны, есть экспансия со стороны больших западных проектов, таких, как Netflix, Amazon, и в этом нет никакой беды до того, как мы начинаем говорить, что наши аналогичные проекты должны иметь право равноправно конкурировать с западными. Опасность возникает в аналогах, которые приходят со стороны Российской Федерации, потому что информационная война, война смыслов происходит не только в новостях, но и в сериалах, в фильмах. И там нужно быть очень осторожными, мы должны защищать, кстати, наших производителей аудиовизуального контента от неравноправной конкуренции со стороны российских производителей», – подчеркнул Потураев.



Он рассказал, что Россия дотирует производство аудиовизуального контента миллиардами долларов в год, Украина себе такого позволить не может, а может только защищать свой рынок и своих производителей, давая им возможность с относительно небольшими инвестициями все-таки создавать качественный продукт.



Потураев добавил, что закон будет стимулировать самоорганизацию и саморегуляцию медийного пространства.