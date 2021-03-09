В Луганской области за прошлые сутки, 8 марта, выявили 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



В Лисичанске подтвердили три случая заболевания, в Рубежном – пять, в Марковском районе – три, в Новопсковском районе – три.



За весь период пандемии в области коронавирус лабораторно подтвержден у 15 246 человек. Из них выздоровели – 14 120 человек, лечатся – 648, умерли – 478.



За время распространения COVID-19 на Луганщине заболели 565 детей в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 541.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 19,0 (при пороговом 60).

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