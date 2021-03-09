В Донецкой и Луганской областях до сих пор не утверждены 11 местных бюджетов на 2021 год, передает «Слово і діло».



В целом по Украине, по данным Министерства финансов, неутвержденными остаются 16 годовых местных бюджетов.



Антилидером является Луганская область: здесь до сих пор без главного финансового документа на 2021-й год остаются Лисичанская, Попаснянская, Северодонецкая, Горская и Счастьенская городские территориальные громады (ТГ), Нижнетепловская, Широковская сельские ТГ, Северодонецкая поселковая ТГ. Также не утвержден бюджет Северодонецкого района.



В Донецкой области до сих пор не принят бюджет-2021 Краматорского района и Славянской городской территориальной громады.

В Славянске развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. 5 марта горсовет уже в третий раз не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Из 38 депутатов присутствовали 13. Полностью не явились на заседание депутаты фракции ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития».



На сессии депутаты должны были рассмотреть более ста вопросов. В том числе - бюджет громады на текущий год и Программу социально-экономического развития. Следующее заседание назначено на 10 марта.