Боевики стреляли из запрещенных минометов. ВСУ открыли огонь в ответ

С начала текущих суток, 9 марта, украинская сторона зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Нарушения режима «тишины» произошли вблизи населенных пунктов Красногоровка, Пески, Опытное, Авдеевка, Лебединское и Пивденное в Донецкой области, а также в районе Троицкого, Новозвановки и Золотого-4 в Луганской области.



Боевики обстреливали позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи поселка Троицкое замечено обустройство боевиками инженерных позиций.



«На действия противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет», — отметили в штабе.



О фактах нарушений со стороны боевиков уведомлены представители ОБСЕ.