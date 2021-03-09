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На Луганщине вакцинацию от COVID-19 прошли 1120 человек

09 марта 2021, 19:57

На Луганщине вакцинацию от COVID-19 прошли 1120 человек

В Луганской области прививки от коронавируса получили уже 1120 человек, побочных действий вакцины не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов.

Он отметил, что среди 1120 человек провакцинировано 434 медработника. Всего в течение I этапа прививки сделают 6600 человекам, на II этапе – 19 900.

Жданов сообщил, что почти за год в области выявлено 15 246 случаев заболевания коронавирусом. Из них пять человек переболели повторно: это три женщины и двое мужчин в возрасте 27, 47, 57 лет, 61 год и 62 года.

Самые большие показатели заболеваемости в регионе были зафиксированы в IV квартале 2020 года (63,8% от общего числа заболевших), за январь 2021 года зафиксировано 20,1% от всех случаев, в течение февраля – 6,8%.

Наибольшая интенсивность заболеваемости на 100 тысяч населения отмечается в Северодонецке (3 679,4 случаев), Рубежном (2 763,8), Лисичанске (2 395,0) и Троицком районе (3 034,4). Наименьшая – в Попаснянском (1 170,5) и Станично-Луганском (1 291,9) районах.

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Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.

За весь период кампании по вакцинации в Украине наибольшее количество прививок было сделано на Донетчине – 2 180 прививок.

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Места
Луганская область

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