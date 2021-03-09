Кулеба надеется на более эффективную реакцию ОБСЕ на нарушения прав нацменьшинств в ОРДЛО и Крыму

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что ОБСЕ будет эффективнее реагировать на нарушения прав национальных меньшинств в отдельных районах Донбасса и оккупированном Крыму. Об этом он сказал во время телефонного разговора с новоназначенным Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым.



«Министр выразил уверенность, что Кайрату Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сообщили в пресс-службе МИД по итогу переговоров.





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В свою очередь Кулеба заверил, что цель Украины «в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины».



Глава МИД также сообщил собеседнику о разработке Верховной Радой нового законодательства в сфере нацменьшинств. По его словам, нормативная база будет отвечать современным мировым стандартам, при этом Украина «не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание».

По итогам Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 11 февраля Европейский Союз указал Украине на необходимость полностью реализовать рекомендации Венецианской комиссии относительно законов об образовании и государственном языке, а также принять закон о нацменьшинствах.