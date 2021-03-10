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Штаб ООС насчитал 21 нарушение «режима тишины» на Донбассе за вторник

10 марта 2021, 08:00

Штаб ООС насчитал 21 нарушение «режима тишины» на Донбассе за вторник

За минувшие сутки, 9 марта, украинская сторона зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в районе Красногоровки, Песок, Новозвановки, Золотого-4 и Опытного НВФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденное, по данным штаба, боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку поселка Троицкое, населенных пунктов Пищевик и Железное открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройство НВФ инженерных позиций в направлении поселка Ттроицкое, добавили в ООС.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о 4 нарушениях режима прекращения огня. Как утверждается, огонь велся в районе Калиново и Молодежного.

Боевики «ДНР» заявили о 5 нарушениях «режима тишины». Подчеркивается, что обстрелам подверглись позиции в районе Горловки (поселок шахты имени Гагарина), Старомихайловки и Веселого.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 578 нарушений режима прекращения огня по обе стороны кнфликта в Донецкой и Луганской областях. В том числе 4 030 взрывов, 1 438 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также по крайней мере 5 932 очереди и выстрела.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.

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