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Ермак отверг возможность переговоров с «Л-ДНР»: Россия — сторона конфликта

10 марта 2021, 08:55

Ермак отверг возможность переговоров с «Л-ДНР»: Россия — сторона конфликта

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз отверг возможность переговоров властей Украины с группировками «ДНР» и «ЛНР», а также указал, что стороной конфликта является Россия.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», организованной Немецким обществом внешней политики, передает «Укринформ».

Ермак подчеркнул, что Россия и представители неподконтрольных районов Донбасса, не являющиеся стороной в Трехсторонней контактной группе, продолжают блокировать ее нормальную работу.

«Заблокирована [работа] не потому, что ТКГ не встречается. Видеоконференции проводятся каждые две недели, и Украина готова работать 24 часа в сутки. Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог по включению сепаратистов, которые приглашены, но не являются стороной ТКГ», — пояснил руководитель ОП.

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Он напомнил, что в ТКГ представлены Украина, Россия и ОБСЕ, а РФ также является участницей Нормандского формата.

«Стороной должна быть Россия, все партнеры должны напоминать об этом», — подчеркнул Ермак.

В этом контексте он вспомнил недавнее посещение председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем КПВВ «Счастье», когда европолитик сказал «фразу, которая войдет в историю»: «Россия является стороной конфликта, Россия не является посредником или модератором». Это, по словам главы ОП, очень важный сигнал, ведь в последнее время именно по этой причине блокируется работа ТКГ.

При этом он подчеркнул, что Украина, пытаясь действовать конструктивно, предложила, чтобы и с ее стороны в ТКГ присутствовали люди, временно перемещенные с отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Но их работа в группе постоянно блокируется.

Также Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил о готовности встретиться с каждым из трех других лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция), если общий саммит по урегулированию конфликта на Донбассе не состоится.

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