В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 270 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Утверждается, что единственная ковид-лаборатория (Донецк) провела 9 марта 715 исследований, из них выявлено 234 случая заболевания. Еще у 36 человек диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем.



«ДНР» не сообщала о новых заболевших с 7 марта. Согласно статистике формирования, с того момента и по состоянию на 10 марта умерли шестеро человек.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 25 787 случаев заболевания COVID-19. Из них 17 535 человек выздоровели, летальных случаев — 2098.



Официальных данных об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.

За вторник, 9 марта, в Украине выявили 6 377 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 687 человека выздоровели, а 219 умерли.