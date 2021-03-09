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«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19

Обновлено
10 марта 2021, 09:27

«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 270 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Утверждается, что единственная ковид-лаборатория (Донецк) провела 9 марта 715 исследований, из них выявлено 234 случая заболевания. Еще у 36 человек диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем.

«ДНР» не сообщала о новых заболевших с 7 марта. Согласно статистике формирования, с того момента и по состоянию на 10 марта умерли шестеро человек.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 25 787 случаев заболевания COVID-19. Из них 17 535 человек выздоровели, летальных случаев — 2098.

Официальных данных об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.

За вторник, 9 марта, в Украине выявили 6 377 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 687 человека выздоровели, а 219 умерли.

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