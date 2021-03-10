Министерство культуры и информполитики выступает за отсрочку на полтора года штрафов за нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко на всеукраинском форуме «Украина 30» на тему: «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».



По его мнению, необходимо время, чтобы в регионах появились бесплатные курсы украинског языка: «Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине с Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство население, которое не владеет в достаточной мене украинским языком, в том, что его необходимо учить».



«В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые отсрочивают введение штрафов на полтора года до момента введения всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант», — сказал он.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.