Рост цен на продукты в Украине обусловлен не только объективными факторами, но и «попытками монопольных заговоров и манипуляций».



Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.



«Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, которое должно сбалансировать цены», — отметил Шмыгаль.



Он заверил, что Кабмин в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары и цены на продукты, которые растут больше всего.



Аналогичная ситуация, по словам главы правительсва, произошла и с ценами на бензин.



«Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы», — подчеркнул Шмыгаль.