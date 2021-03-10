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Кабмин одобрил законопроект о поддержке семей военных, погибших на Донбассе

10 марта 2021, 13:52

Кабмин одобрил законопроект о поддержке семей военных, погибших на Донбассе

Правительство на заседании в среду одобрило законопроект о поддержке семей военнослужащих, которые погибли, защищая Украину от вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это наш долг как государства поддерживать такие семьи, мы делаем это постоянно», – отметил глава Кабмина.  

Шмыгаль также сообщил, что правительство решило выделить министерству по делам ветеранов 16 миллионов гривен для оказания одноразовой материальной помощи членам семей пяти воинов, которые погибли во время участия в операции Объединенных сил. Также предусматривается оказание помощи 21 военному, получившему инвалидность вследствие ранения в зоне ООС.

«Кроме того, Минветеранов подготовило проект постановления, который касается расширения программ реабилитации, психологической поддержки, санаторного лечения и профессиональной адаптации для членов семей погибших участников АТО/ООС», – добавил премьер-министр.

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