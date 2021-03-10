На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 20 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Пять летальных случаев зарегистрировано в Мариупольской ТГ, 4 — в Краматорской ТГ, по 2 — в Кураховской и Константиновской ТГ, по 1 — в Великоновоселковской, Бахмутской, Соледарской, Николаевской, Белозерской, Селидовской и Старомлиновской ТГ.



За минувшие сутки, 9 марта, лаборатории Донетчины сообщили о еще 118 больных, среди которых 3 ребенка (79 случаев — в Мариупольской ТГ, 11 — в Селидовской ТГ, 10 — в Торецкой ТГ, по 4 — в Кураховской и Сартанской ТГ, по 2 — в Мангушской и Александровской ТГ, по 1 — в Лиманской, Краматорской, Константиновской, Покровской, Великоновоселковской и Никольской ТГ.



С начала пандемии в области без учета ОРДО зафиксировано 48 955 случаев ковида. Из них 44 787 человек выздоровели, 1096 — умерли.

За вторник, 9 марта, в Украине выявили 6 377 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 687 человека выздоровели, а 219 умерли.