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На Донетчине зафиксировали еще 20 смертей и 118 случаев COVID-19

10 марта 2021, 14:12

На Донетчине зафиксировали еще 20 смертей и 118 случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 20 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Пять летальных случаев зарегистрировано в Мариупольской ТГ, 4 — в Краматорской ТГ, по 2 — в Кураховской и Константиновской ТГ, по 1 — в Великоновоселковской, Бахмутской, Соледарской, Николаевской, Белозерской, Селидовской и Старомлиновской ТГ.

За минувшие сутки, 9 марта, лаборатории Донетчины сообщили о еще 118 больных, среди которых 3 ребенка (79 случаев — в Мариупольской ТГ, 11 — в Селидовской ТГ, 10 — в Торецкой ТГ, по 4 — в Кураховской и Сартанской ТГ, по 2 — в Мангушской и Александровской ТГ, по 1 — в Лиманской, Краматорской, Константиновской, Покровской, Великоновоселковской и Никольской ТГ.

С начала пандемии в области без учета ОРДО зафиксировано 48 955 случаев ковида. Из них 44 787 человек выздоровели, 1096 — умерли.

За вторник, 9 марта, в Украине выявили 6 377 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 687 человека выздоровели, а 219 умерли.

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