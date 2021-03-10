Приют для жертв домашнего насилия

В городе Кременная Луганской области сегодня открыли приют для людей, пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».



Здание выделили из коммунальной собственности, а деньги — 2,5 миллиона гривен — софинансирование ООН и городского совета.

«Миллион семьсот — это деньги программы "Розвиток і відбудова миру на Донбасі" ПРООН, 300 тысяч — городской совет. И остаток — деньги фонда народонаселения ООН», — рассказал НД Андрей Симонов, представитель Кременской бизнес-ассоциации.



Адрес приюта — засекречен в целях безопасности женщин, которые тут будут находится. Всего он может вместить десять человек, в том числе, и детей. Здесь есть спальни, душевая, кухня и комната для сушки и глажки белья. Отдельно есть кабинет психолога, где жертвы домашнего насилия смогут получить советы.

«Мне необходимо ликвидировать ощущения незащищенности, сформировать самоуверенность у женщины и помочь справиться с негативными эмоциями, которые они могут испытывать после негативных событий в жизни, которые у них происходят», — рассказала про свою работу психолог Елена Тищенко.

Чтобы попасть в убежище, необходимо обратиться в полицию или в Кременской городской совет.



Это уже второе убежище для пострадавших от домашнего насилия на Луганщине. В прошлом году подобный приют открыли в Рубежном, он рассчитан на 15 мест.