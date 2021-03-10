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Состояние экологии на неподконтрольном Донбассе будут мониторить с помощью спутников

10 марта 2021, 15:25

Состояние экологии на неподконтрольном Донбассе будут мониторить с помощью спутников

Для дистанционного мониторинга экологической ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса будут использовать данные спутников. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве прошло совещание по созданию инструментов мониторинга экологической ситуации и инженерно-транспортной инфраструктуры, оценки рисков по возникновению опасных техногенных событий на временно оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним районах.

«Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются самыми надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия», – сообщили в пресс-службе.

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В частности, планируется использование спутниковых снимков для решения экологических задач (контроль развития свалок и их рекультивации, сохранение почв от деградации, улучшение качества воды); использование снимков для мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуре (актуализация картографической основы, мониторинг развития / деградации инфраструктуры; моделирование имеющихся систем и проектируемых решений); использование спутниковых снимков для мониторинга чрезвычайных ситуаций (выявление участков чрезвычайных ситуаций, мониторинг развития чрезвычайных ситуаций, прогнозирование и оценка убытков).

В Минреинтеграции напомнили, что в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища Донецкой и Луганской областей фиксируется их значительное загрязнение.

Кроме того, существует также угроза радиационного загрязнения, ведь еще в 1979 году на территории шахты «Юнком» (Донецкая область) советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Последние годы оккупационные администрации прекратили откачку, и радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН 11 февраля, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только из-за последствий минного загрязнения, но и в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями группировки «ДНР». При этом РФ не спешит соглашаться на отправку мониторинговой экомиссии в ОРДЛО.

В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 марта стороны предварительно договорились создать рабочую группу по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта.

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