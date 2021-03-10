Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко намерен сделать прививку от COVID-19, но прежде дождется результатов анализа на антитела. Об этом он рассказал в программе «На самом деле: Донбасс» телеканала «Дом».



По словам Кириленко, на Донетчине в среднем прививаются по 100-110 человек в сутки.



«Но мы не просто вакцинируем, медики также наблюдают за состоянием здоровья людей, получивших прививки. Пока никаких сбоев не было. Было незначительное ухудшение самочувствия у медработников, потом выяснилось: это реакция в целом на вакцины, на прививки», – уточнил Кириленко.



Он отметил, что сейчас идет плановая вакцинация военных и медиков. Исходя из кличества завезенной вакцины, ее «остатков» для прививок людей, не входящих в первоочередную группу вакцинации, пока нет.



Сам Кириленко планирует сделать прививку от коронавируса, но сначала сдаст тест на антитела, поскольку уже переболел COVID-19.



Он добавил, что в отношении вакцинации у него есть «определенные предостережения». «Но, тем не менее, при необходимости я готов это [прививку] сделать. В зависимости от того, есть ли у меня антитела», – резюмировал Кириленко.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



За весь период кампании по вакцинации в Украине наибольшее количество прививок было сделано на Донетчине – более трех тысяч прививок.