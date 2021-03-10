На Луганщине выявили еще 74 заболевших ковидом

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 74 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Двадцать заболевших выявлено за сутки в Северодонецке, 11 — в Лисичанске, 9 — в Сватовском районе, 7 — в Кормянском районе, по 6 — в Марковском и Новоайдарском районах, 4 — в Новопсковском и Попаснянском районах, по 2 — в Беловодском и Старобельском районах, по одному — в Рубежном, Белокуракинском и Троицком районах.



В результате осложнений умер 56-летний мужчина из Старобельского района.



За все время исследований в области без учета ОРЛО диагноз COVID-19 установили у 15 320 человек, в том числе 565 детей. Из них 14 194 пациента выздоровели (544 ребенка), 479 — умерли.

За вторник, 9 марта, в Украине выявили 6 377 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 687 человек выздоровели, а 219 умерли.