Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Добыча сланцевого газа: На Донетчине ждут выводы экспертов по рискам для экологии

10 марта 2021, 16:59

Добыча сланцевого газа: На Донетчине ждут выводы экспертов по рискам для экологии

На Донетчине ждут результатов экспертизы по влиянию на экологию региона добычи сланцевого газа в соседней Харьковской области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в программе «На самом деле: Донбасс» телеканала «Дом». 

Он отметил, что на данное время государственное предприятие «Укргаздобыча» получило лицензию на добычу газа сланцевых пород и бурение скважин на территории Юзовского месторождения в Харьковской области.

«Пробурили семь скважин. Из них три были признаны нефункциональными из-за малых объемов газа, их нецелесообразно использовать. А четыре – в рабочей стадии. Добыча газа идет на территории Харьковской области лицензиатом, со всеми соответствующими разрешительными документами. На территории Донецкой области газ не добывается», – рассказал Кириленко.

Читайте также:

Добыча сланцевого газа на Донетчине оказалась фейком. Но что будет, если это действительно произойдет?

Глава области уточнил, что Юзовское месторождение проходит и под Святогорской громадой Донецкой области, которая граничит с Харьковщиной. В частности, недалеко от Святогорска находится поселок Студенок Харьковской области, где идет добыча газа сланцевых пород, и предусмотрено применение метода гидроразрыва. В этой связи риски для экологии Донетчины сейчас изучаются.

Он добавил, что проводилась разведка, он общался с рядом специалистов и поставил задачу – подготовить документ о возможности/отсутствии негативного эффекта, с дальнейшим выездом на место специалистов по гидроразрыву.

«Примерно неделю назад я подписал запрос в Институт геологии недр (Ивано-Франковск), чтобы для оценки ситуации получить все выкопировки, карты. Ответ пока не получили, но вопрос я держу на своем контроле. После получения ответа специалисты смогут четко сказать – есть ли риски для окружающей среды Донецкой области. Как только будут даже предварительные выводы, мы их озвучим», – подчеркнул Кириленко.

Еще по теме

Места
Святогорск
Прочее
Сланцевый газ на Донбассе

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
09:27
«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19
08:24
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта
20:03
Кулеба надеется на более эффективную реакцию ОБСЕ на нарушения прав нацменьшинств в ОРДЛО и Крыму
15:28
«ЛНР» посадила в тюрьму одного из своих «чиновников» на 20 лет
09:34
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
08:05
«Л-ДНР» готовятся к активизации боевых действий, узнали правозащитники
23:14
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 8 марта
16:19
В Макеевке в квартире многоэтажки произошел взрыв
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
все новости
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
18:35
В Мариуполе увольняют работников судоремонтного завода. Идет процедура банкротства
18:33
На Донетчине директора фирмы подозревают в присвоении бюджетных средств при реконструкции котельных
18:01
В Славянске снова сорвали сессию горсовета. На преодоление вето мэра остался один день
17:46
Регулятор оштрафовал ДТЭК Ахметова за дефицит угля на ТЭС. Теперь обе стороны обратятся в СНБО
17:34
Для регионов и КПВВ: Минздрав закупил более 6,5 миллионов тестов на антиген коронавируса
17:04
На Луганщине выявили еще 74 заболевших ковидом
16:59
Добыча сланцевого газа: На Донетчине ждут выводы экспертов по рискам для экологии
16:54
СМИ узнали о переносе заседания СНБО на четверг и озвучили некоторые темы
16:50
Арестович: До конца марта станут известны предложения Франции и Германии по Донбассу
16:33
В Краматорске отменили масленичные гуляния и отправляют школьников на досрочные каникулы
15:58
Глава Донетчины готов вакцинироваться от коронавируса, но после анализа на антитела
15:25
Состояние экологии на неподконтрольном Донбассе будут мониторить с помощью спутников
15:23
В ДонОГА рассказали, как лидерам общественного мнения получить вакцину от COVID-19
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
все новости
ВИДЕО
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция