На Донетчине ждут результатов экспертизы по влиянию на экологию региона добычи сланцевого газа в соседней Харьковской области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в программе «На самом деле: Донбасс» телеканала «Дом».



Он отметил, что на данное время государственное предприятие «Укргаздобыча» получило лицензию на добычу газа сланцевых пород и бурение скважин на территории Юзовского месторождения в Харьковской области.



«Пробурили семь скважин. Из них три были признаны нефункциональными из-за малых объемов газа, их нецелесообразно использовать. А четыре – в рабочей стадии. Добыча газа идет на территории Харьковской области лицензиатом, со всеми соответствующими разрешительными документами. На территории Донецкой области газ не добывается», – рассказал Кириленко.

Глава области уточнил, что Юзовское месторождение проходит и под Святогорской громадой Донецкой области, которая граничит с Харьковщиной. В частности, недалеко от Святогорска находится поселок Студенок Харьковской области, где идет добыча газа сланцевых пород, и предусмотрено применение метода гидроразрыва. В этой связи риски для экологии Донетчины сейчас изучаются.



Он добавил, что проводилась разведка, он общался с рядом специалистов и поставил задачу – подготовить документ о возможности/отсутствии негативного эффекта, с дальнейшим выездом на место специалистов по гидроразрыву.



«Примерно неделю назад я подписал запрос в Институт геологии недр (Ивано-Франковск), чтобы для оценки ситуации получить все выкопировки, карты. Ответ пока не получили, но вопрос я держу на своем контроле. После получения ответа специалисты смогут четко сказать – есть ли риски для окружающей среды Донецкой области. Как только будут даже предварительные выводы, мы их озвучим», – подчеркнул Кириленко.