В Славянске очередное заседание сессии городского совета, назначенное на сегодня, 10 марта, снова не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.



В зале присутствовали 16 депутатов из 38-ми. Не пришли на заседание депутаты фракций ОПЗЖ, «Партия мира и развития», «Наш край», однако были представители общественности города.



При этом перед началом сессии городскому голове передали обращение от руководителей этих трех фракций с просьбой перенести заседание на 17 марта. Причиной переноса указали необходимость обсудить в комиссиях изменения в проект бюджета на текущий год и изучение вопросов аварийной ситуации на мосту, отключения газоснабжения котельных.



«Не надеясь на местных избранников, мы с общественностью составили и подписали обращение в правоохранительные органы по поводу ситуации с отключением газа. Выражаем свое возмущение противоправными действиями "Донецкоблгаза" и просим дать правовую оценку», – написал Лях на своей Facebook-странице.



Он также сообщил, что перенес сессию горсовета на 11 марта. По его словам, это последний день, когда депутатский корпус может преодолеть вето городского головы на решение об избрании секретарем Славянского горсовета Евгения Ляхового.



«Закон предусматривает на такую процедуру всего две недели. За этот срок я собираю сессию в четвертый раз. Если она снова не состоится, Евгению Анатольевичу придется подавать в суд на депутатов трех фракций. Ведь это они своей неявкой лишают его шанса занять должность секретаря городского совета. С моей стороны все необходимые процедурные действия соблюдены», – резюмировал мэр Славянска.

В Славянске развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет уже несколько раз не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорируют заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития».



В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.



В городе отдельные политические силы распространяют информацию о возможном введении военно-гражданской администрации, однако это опроверг и городской голова, и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.