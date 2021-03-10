В начале текущей недели все сотрудники ООО «Судоремонтный завод» в Мариуполе получили уведомления об увольнении, передает сайт 0629.



Как рассказали работники предприятия, их уведомили, что в течение нескольких месяцев сократят.



В пресс-службе предприятия подтвердили, что во вторник, 9 марта, работники СРЗ были ознакомлены с приказом о начале процедуры высвобождения. Сотрудники получат расчет через три месяца.



«Ситуация на предприятии привела к необратимым процессам – ООО "СРЗ" вынуждено начать процедуру банкротства и объявить о сокращении численности персонала», – отметили в пресс-службе.



По словам заводчан, предприятие им задолжало от 30 до 50 тысяч гривен. С начала февраля сотрудники уже не выходили на работу. Люди не увольнялись сами, так как надеялись, что дождутся выплаты задолженности по зарплате. Всего на судоремонтном заводе работают более 500 человек.

Работа ООО «АСРЗ» парализована уже больше месяца из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса. Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.



Работники Азовского судоремонтного завода уже неоднократно выходили на акции протеста – перекрывали движение по улице Восстания в Приморском районе, чтобы на их проблему обратили внимание, протестовали перед сессией горсовета. Но их акции не дали результата.