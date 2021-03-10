Директора частного предприятия подозревают в присвоении 370 тысяч гривен при реконструкции котельных в Волновахском районе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, в 2018 году коммунальное предприятие «Волноваское районное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» заключило договор с частным предприятием на выполнение работ по реконструкции 4 котельных в Волновахском районе общей стоимостью 8 млн гривен.



«Подрядчик, с целью завладения государственными средствами, внес в официальные документы заведомо ложные сведения с завышенными объемами выполненных работ. В результате на счет предприятия безосновательно перечислено 370 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Директор обвиняется в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим положением и составлении заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).



Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.