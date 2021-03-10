В Доброполье во двор частного дома бросили гранату. Хозяева от взрыва не пострадали, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.



Взрыв произошел 9 марта около 18:30 вечера. Неизвестный бросил во двор предмет, который взорвался.



Полицейские установили, что в результате случившегося повреждены окна и стена дома. В момент взрыва 71-летний житель и его 68-летняя жена находились в доме, они не пострадали.



На месте происшествия правоохранители обнаружили металлические фрагменты, предположительно от гранаты.



По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.15, п.1, п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).