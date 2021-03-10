Рада рассмотрит законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении «Дія»

В Верховной Раде на пленарной неделе рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении «Дія», передает пресс-служба Офиса президента.



Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского с главой Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов и народными депутатами.



«У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне», – заявил Владимир Зеленский.



В Офисе президента отметили, что Украина – одной из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

Кабинет министров Украины 15 апреля 2020 года утвердил постановление об использовании электронных паспортов и биометрических загранпаспортов в приложении «Дія». Е-паспорта были доступны пользователям приложения в тестовом режиме.