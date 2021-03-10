Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд отказал в экстрадиции американца, воевавшего на Донбассе в составе ВСУ

10 марта 2021, 20:19

Суд отказал в экстрадиции американца, воевавшего на Донбассе в составе ВСУ

Апелляционный суд Киева отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в рядах «Правого сектора», а позже и в ВСУ. Об этом говорится в решении суда от 2 марта, которое не подлежит обжалованию в кассационном порядке, передает интернет-издание «Ґрати».

В тоже время, по словам адвоката Лэнга Дмитрия Моргуна, прокуратура уже подала иск о пересмотре решения.

Он уточнил, что новые обстоятельства — это отказ миграционной службы от 11 февраля рассматривать заявление Крейга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца.

Сейчас Крейг Лэнг по решению Винницкого городского суда находится под личным обязательством.

«Этого вообще не должно быть, потому что решение о его выдаче отменено, и юридических оснований для наличия меры пресечения нет», — добавил Моргун.

Лэнг подал два заявления на предоставление статуса беженца в Украине. В первом случае, управление миграционной службы в Винницкой области отказало. Во втором, отказалось рассматривать заявление. Защита Лэнга оспаривает эти решения.

Адвокаты ветерана утверждают, что Украина не имеет право выдавать его США, пока не рассмотрели его прошение о статусе беженца.

Также они утверждают, что в случае экстрадиции, их подзащитному угрожает смертная казнь.

По их словам, выдавать Лэнга США без письменных гарантий не применить к нему смертную казнь, правительство Украине не имеет право, так как в Украине смертная казнь запрещена с 1995 года.

Правоохранительные органы США требуют экстрадиции Лэнга, подозревая его в двойном убийстве в штате Флорида. Согласно материалам дела, Лэнг вместе с подельником в 2018 году застрелили пожилых супругов, которые хотели купить у них оружие. Правоохранители считают, что мотивом преступления был грабеж — у погибших с собой было 3 тысячи долларов. По данным ФБР, Лэнгу и его товарищу нужны были деньги, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне антиправительственных сил. В июле власти США уточнили экстрадиционный запрос и заявили о новом подозрении Лэнга в нарушении «Закона о нейтралитете» в связи с подготовкой поездки в Венесуэлу.

Лэнг отрицает обвинения со стороны США. Он бывший американский военный, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину приехал в 2015 году и присоединился к «Правому сектору». В зоне АТО он провел больше года. Лэнг также подписал контракт с Вооруженными силами Украины и несколько месяцев служил в составе «Грузинского легиона» в районе Светлодарской дуги.

Лэнг находился в международном розыске, и в сентябре 2019 года его арестовали для экстрадиции. Суд в дальнейшем отпустил его из СИЗО под личное обязательство.

Еще по теме

Люди
Крейг Лэнг
Прочее
война на Донбассе
Организации
Всу Правый сектор

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
09:27
«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19
08:24
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта
20:03
Кулеба надеется на более эффективную реакцию ОБСЕ на нарушения прав нацменьшинств в ОРДЛО и Крыму
15:28
«ЛНР» посадила в тюрьму одного из своих «чиновников» на 20 лет
09:34
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
08:05
«Л-ДНР» готовятся к активизации боевых действий, узнали правозащитники
23:14
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 8 марта
16:19
В Макеевке в квартире многоэтажки произошел взрыв
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
все новости
20:58
Степанов рассказал, когда китайская вакцина Sinovac прибудет в Украину
20:42
Для вакцинированных и переболевших COVID-19: В Еврокомиссии представят «зеленые сертификаты»
20:19
Суд отказал в экстрадиции американца, воевавшего на Донбассе в составе ВСУ
20:07
Рада рассмотрит законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении «Дія»
19:49
Подрыв трех военных на Донбассе: О подозрении сообщили экс-начальнику инженерной службы
19:44
СНБО соберется завтра: повестка дня еще не обнародована
19:30
Хозяева были в доме: В Доброполье во двор пенсионерам бросили гранату
19:13
Правозащитники Норвежского совета по делам беженцев возобновляют прием вблизи КПВВ на Донбассе
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
18:35
В Мариуполе увольняют работников судоремонтного завода. Идет процедура банкротства
18:33
На Донетчине директора фирмы подозревают в присвоении бюджетных средств при реконструкции котельных
18:01
В Славянске снова сорвали сессию горсовета. На преодоление вето мэра остался один день
17:46
Регулятор оштрафовал ДТЭК Ахметова за дефицит угля на ТЭС. Теперь обе стороны обратятся в СНБО
17:34
Для регионов и КПВВ: Минздрав закупил более 6,5 миллионов тестов на антиген коронавируса
17:04
На Луганщине выявили еще 74 заболевших ковидом
все новости
ВИДЕО
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция