Апелляционный суд Киева отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в рядах «Правого сектора», а позже и в ВСУ. Об этом говорится в решении суда от 2 марта, которое не подлежит обжалованию в кассационном порядке, передает интернет-издание «Ґрати».



В тоже время, по словам адвоката Лэнга Дмитрия Моргуна, прокуратура уже подала иск о пересмотре решения.



Он уточнил, что новые обстоятельства — это отказ миграционной службы от 11 февраля рассматривать заявление Крейга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца.



Сейчас Крейг Лэнг по решению Винницкого городского суда находится под личным обязательством.



«Этого вообще не должно быть, потому что решение о его выдаче отменено, и юридических оснований для наличия меры пресечения нет», — добавил Моргун.



Лэнг подал два заявления на предоставление статуса беженца в Украине. В первом случае, управление миграционной службы в Винницкой области отказало. Во втором, отказалось рассматривать заявление. Защита Лэнга оспаривает эти решения.



Адвокаты ветерана утверждают, что Украина не имеет право выдавать его США, пока не рассмотрели его прошение о статусе беженца.



Также они утверждают, что в случае экстрадиции, их подзащитному угрожает смертная казнь.



По их словам, выдавать Лэнга США без письменных гарантий не применить к нему смертную казнь, правительство Украине не имеет право, так как в Украине смертная казнь запрещена с 1995 года.



Правоохранительные органы США требуют экстрадиции Лэнга, подозревая его в двойном убийстве в штате Флорида. Согласно материалам дела, Лэнг вместе с подельником в 2018 году застрелили пожилых супругов, которые хотели купить у них оружие. Правоохранители считают, что мотивом преступления был грабеж — у погибших с собой было 3 тысячи долларов. По данным ФБР, Лэнгу и его товарищу нужны были деньги, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне антиправительственных сил. В июле власти США уточнили экстрадиционный запрос и заявили о новом подозрении Лэнга в нарушении «Закона о нейтралитете» в связи с подготовкой поездки в Венесуэлу.



Лэнг отрицает обвинения со стороны США. Он бывший американский военный, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину приехал в 2015 году и присоединился к «Правому сектору». В зоне АТО он провел больше года. Лэнг также подписал контракт с Вооруженными силами Украины и несколько месяцев служил в составе «Грузинского легиона» в районе Светлодарской дуги.



Лэнг находился в международном розыске, и в сентябре 2019 года его арестовали для экстрадиции. Суд в дальнейшем отпустил его из СИЗО под личное обязательство.