Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «РБК-Украина».



По его словам, первая партия насчитывает 700 тысяч доз.



«Согласно информации от "Лекхима", первые 700 тысяч доз ожидаются до конца марта. Но это предварительная информация», — отметил министр.



Согласно контракту, первая партия вакцины CoronaVac должна была прибыть в Украину не позднее



7 марта, но поставщик не выполнил условия договора, поэтому ему грозит штраф —0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки.



30 декабря в Офисе президента объявили о подписании Украиной контрактов на закупку вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Речь идет о 1 913 316 дозах.

Китайская вакцина от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech Ltd была зарегистрирована в Украине 9 марта.



В «Лекхим» заявляли, что окончательная эффективность вакцины составила 83,5%, а в испытаниях препарата в Турции приняли участие более 10 тысяч человек. Стоимость одной дозы вакцины производства Sinovac составит 504 гривны.