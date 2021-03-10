Вблизи Троицкого Луганской области 9 марта в направлении беспилотника миссии стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Находясь на северо-восточной окраине Троицкого для выполнения анонсированного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 1,5–2 км к востоку», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 2 км к востоку от местоположения патруля.



Отмечается, что команда миссии приземлила БПЛА и покинула этот район.