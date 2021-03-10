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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта

10 марта 2021, 23:58

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 20 человек. За сутки лаборатории сообщили о еще 118 больных. Всего — 48 955 случаев ковида. Из них 44 787 человек выздоровели, 1096 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 270 новых случаях болезни. Всего «ДНР» подтверждает 25 787 случаев заболевания COVID-19. Из них 17 535 человек выздоровели, летальных случаев — 2098.

В Луганской области подтверждено 74 новых случая заболевания и одну смерть. С начала пандемии диагноз COVID-19 установили у 15 320 человек: 14 194 пациента выздоровели, 479 — умерли.

Группировка «ЛНР» заявила, что за минувшие сутки на подконтрольной ей территории от осложнений вследствие COVID-19 умер один человек. О новых случаях заболевания не сообщается. Всего «ЛНР» признает 3215 случаев заражения коронавирусом, из которых 284 пациента скончались.

Политика

В Кремле говорят, что не знают о существовании нового плана Франции и Германии по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, о котором заявлял накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава ОП Андрей Ермак в очередной раз отверг возможность переговоров Киева с группировками «ДНР» и «ЛНР», а также указал, что стороной конфликта является Россия.

Франция и Германия подготовили новые предложения по мирным шагам урегулирования на Донбассе. Их содержание станет известно до конца марта, сообщил советник по информполитике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Общество

В оккупированном Снежном во время застолья компании взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. В группировке «ДНР» заявили, что виновнику грозит «высшая мера наказания». Согласно «уголовному кодексу ДНР», это смертная казнь.

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