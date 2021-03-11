Украинский военный погиб от обстрела на Донбассе

Украинский военный погиб вчера в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на Донбассе.



Как сообщает штаб операции Объединенных сил, пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия в районе Старогнатовки.



В результате обстрела украинский военный получил тяжелое ранение. Ему предоставили военную помощь, но спасти не смогли.



Подчеркивается, что украинские военные открыли огонь в ответ.



Всего за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня. Как сообщается, НВФ открывали огонь из разных типов вооружения в районе Пивденного, Троицкого, Авдеевки, Водяного на Приазовье, Ломакино, Красногоровки, Марьинки, Старогнатовки.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 6 обстрелах своих позиций. Подчеркивается, что огонь велся в районе Горловки (поселок шахты имени Гагарина), Яковлевка, Украинское, Коминтерново, Новая Таврия.



Боевики «ЛНР» заявили об одном нарушении «режима тишины». Как сообщается обстрел произошел в районе Золотого-5.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 9 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 732 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 132 взрыва, 1 450 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 5 971 очереди и выстрела).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.