США готовы усилить поддержку Украины в различных сферах. Об этом 11 марта заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Конгрессе США, передает «Укринформ».



«Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку — будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии», — отметил Блинкен.



Он подчеркнул, что Украина отвечает на внешнюю агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.

5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского из-за его действий на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014-2015 годах. Олигарху и его ближайшим родственникам — жене Ирине Коломойской, дочери Анжелике Коломойской и сыну Израилю Цви Коломойскому — теперь запрещен въезд в США.