Санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов рассмотрят в Совете национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.



«Пришел ответ от главы Офиса президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО», — написал он.



Депутат отметил, что речь, в частности, идет о белорусском бизнесмене Николае Воробье, против которого введены санкции ЕС.



«Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет "ПрикарпатЗападтранс". Это компания, которой пользовался Медведчук и которая владела печально "трубой Медведчука". То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он и является "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат большие суммы в банке Воробья», — пояснил Гончаренко.



Он выразил надежду, что СНБО быстрее введет «санкции против врагов Украины и Беларуси».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении чиновников и бизнесменов Беларуси, близких к Александру Лукашенко.