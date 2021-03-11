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СНБО рассмотрит возможность санкций против белорусских топ-чиновникив и бизнесменов

11 марта 2021, 09:43

СНБО рассмотрит возможность санкций против белорусских топ-чиновникив и бизнесменов

Санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов рассмотрят в Совете национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Пришел ответ от главы Офиса президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО», — написал он.

Депутат отметил, что речь, в частности, идет о белорусском бизнесмене Николае Воробье, против которого введены санкции ЕС.

«Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет "ПрикарпатЗападтранс". Это компания, которой пользовался Медведчук и которая владела печально "трубой Медведчука". То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он и является "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат большие суммы в банке Воробья», — пояснил Гончаренко.

Он выразил надежду, что СНБО быстрее введет «санкции против врагов Украины и Беларуси».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении чиновников и бизнесменов Беларуси, близких к Александру Лукашенко.

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