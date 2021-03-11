В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 172 человек. Кроме этого, умерли семь пациентов. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Утверждается, что 10 марта было проведено 896 исследований.



Всего с начала пандемии «ДНР» признала 25 959 случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 5 762 пациента, 18 092 человека выписаны, 2 105 скончались.



За сутки выявлено 59 заболевших пневмонией, из них госпитализировано 47 человек. Всего на лечении 952 пациента с пневмониями, из них 459 на кислородной поддержке (+7 за сутки).



Так называемый минздрав группировки «ЛНР» за прошедшие сутки зарегистрировал 38 новых случаев заболевания коронавирусом и две смерти среди пациентов с этим диагнозом.



Всего по состоянию на 11 марта формирование признало 3 253 случаев инфекции COVID-19. С полным выздоровлением выписаны 2 729 человек, 286 пациентов скончались.



Официальных данных об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.