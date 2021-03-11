Министерство развития громад и территорий разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на интервью министра развития громад и территорий Алексея Чернышова онлайн-изданию «Левый берег».



«Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам», — сказал Чернышов.



Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.



«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы», — сказал министр.



На данный момент определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

горные территории украинских Карпат;

макрорегион «Азов-Черное море»;

приграничные регионы;

пограничные территории в неблагоприятных условиях;

временно оккупированные территории Украины;

природоохранные территории;

городские агломерации;

центры экономического развития;

монофункциональные старопромышленные города;

cельские территории в неблагоприятных условиях.