Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине детально следит за ситуацией с тюрьмой «Изоляция» в Донецке. Об этом во время брифинга сообщила глава миссии Матильда Богнер.



«Мы отслеживаем, фиксируем и публикуем информацию об этом месте. В частности, мы в прошлом году опубликовали подробное дополнение к нашему докладу, в котором говорилось очень много о пытках там. Мы очень обеспокоены этим местом именно из-за случаев пыток и жестокого обращения», — сказала она.



Богнер отметила, что последний доклад не содержит много информации об этой тюрьме. Однако в докладе миссии, который будет обнародован в июне, будет много информации об этом месте несвободы. В частности, будет сделан акцент на условиях содержания людей в «Изоляции».

1 февраля 2021 года одному из главных «палачей» тюрьмы заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.



В целом, на сегодня заочные подозрения объявлены пяти боевикам, среди которых руководитель тюрьмы «Изоляция», три охранника и представитель оперативного блока «МГБ ДНР».



Полиция Донетчины идентифицировала 70 человек, которые причастны к преступлениям в «Изоляции».