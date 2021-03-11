Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Миссия ООН детально следит за ситуацией с тюрьмой «Изоляция» в Донецке

11 марта 2021, 13:20

Миссия ООН детально следит за ситуацией с тюрьмой «Изоляция» в Донецке

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине детально следит за ситуацией с тюрьмой «Изоляция» в Донецке. Об этом во время брифинга сообщила глава миссии Матильда Богнер.

«Мы отслеживаем, фиксируем и публикуем информацию об этом месте. В частности, мы в прошлом году опубликовали подробное дополнение к нашему докладу, в котором говорилось очень много о пытках там. Мы очень обеспокоены этим местом именно из-за случаев пыток и жестокого обращения», — сказала она.

Богнер отметила, что последний доклад не содержит много информации об этой тюрьме. Однако в докладе миссии, который будет обнародован в июне, будет много информации об этом месте несвободы. В частности, будет сделан акцент на условиях содержания людей в «Изоляции».

1 февраля 2021 года одному из главных «палачей» тюрьмы заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В целом, на сегодня заочные подозрения объявлены пяти боевикам, среди которых руководитель тюрьмы «Изоляция», три охранника и представитель оперативного блока «МГБ ДНР».

Полиция Донетчины идентифицировала 70 человек, которые причастны к преступлениям в «Изоляции».

Еще по теме

Места
Изоляция
Организации
Оон
Прочее
Пытки

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:28
Коронавирус — не повод держать КПВВ закрытыми, подчеркнули в ООН
15:17
ООН сообщила о новых случаях задержания людей боевиками «Л-ДНР»
10:21
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых умерших от коронавируса за сутки
09:55
Пушилин отрицает, что олигарх Коломойский и экс-глава МВД Захарченко налаживают связи с «ДНР»
09:10
В Донецке, Макеевке и других городах сообщили о минировании зданий. Людей эвакуировали
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
09:27
«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19
08:24
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта
20:03
Кулеба надеется на более эффективную реакцию ОБСЕ на нарушения прав нацменьшинств в ОРДЛО и Крыму
15:28
«ЛНР» посадила в тюрьму одного из своих «чиновников» на 20 лет
все новости
17:24
Около 65 тысяч детей на неподконтрольном Донбассе не имеют украинского свидетельства о рождении
17:12
СНБО может вернуть «Донецкоблгаз» в госсобственность
17:06
«Мотор Сич» в ближайшее время вернут государству, решило СНБО
16:53
«Донецкоблгаз» снова пытался отключить котельные на Донетчине, помешали местные жители
16:43
СБУ проводит обыски на объектах Glusco — сети АЗС, которую связывают с Медведчуком
16:28
Коронавирус — не повод держать КПВВ закрытыми, подчеркнули в ООН
16:25
ВАКС отменил постановление, остановившее расследование по делу Януковича
15:56
Резников оценил возможность открытого вторжения России в Украину
15:38
В Луганской области выявили еще 67 случаев COVID-19
15:29
В прифронтовом селе на Луганщине обнаружили радиоактивные части авиадвигателей
15:17
ООН сообщила о новых случаях задержания людей боевиками «Л-ДНР»
15:05
В Донецкой области за минувшие сутки выявили 266 новых случаев коронавируса
14:45
На Донетчине — первый случай побочного действия вакцины от COVID-19
14:17
Ермак: Центр борьбы с фейками поможет украинским делегациям на переговорах по Донбассу
13:43
В ООН сообщили, сколько их рекомендаций выполнили Украина, «Л-ДНР» и Россия
все новости
ВИДЕО
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция