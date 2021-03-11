В Луганской области во время отработки прифронтового села Катериновка правоохранители обнаружили радиоактивные элементы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



10 марта при осмотре одного из частных домовладений села служебная собака отреагировала на опасные вещества. Среди дров правоохранители обнаружили цилиндрические части с надписью «осторожно радиоактивные».



«Специалисты ГСЧС с применением специальной техники замеряли радиационный фон, который составил 0,17 мЗв, что не превышает пределы нормы, а также установили, что найденные предметы вероятно являются агрегатами зажигания, используемыми в системах запуска авиационных газотурбинных двигателей и могут содержать источники излучения с радионуклидами», – говорится в сообщении.



Радиоактивные элементы были изъяты с места происшествия, утечки опасных веществ не произошло.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 265 УК Украины «Незаконное обращение с радиоактивными материалами».