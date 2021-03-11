За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



В результате осложнений умерли 73-летний мужчина из Рубежного и 83-летний мужчина из Северодонецка.



28 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 19 в Лисичанске, девять в Марковском районе, три в Станично-Луганском, по два в Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском районах, по одному в Беловодском районе и Рубежном.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 15 387 человек. Из них выздоровели — 14253 (59 за последние сутки), лечатся — 653, умер 481 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 20,2 (при пороговом 60).