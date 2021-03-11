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Резников оценил возможность открытого вторжения России в Украину

11 марта 2021, 15:56

Резников оценил возможность открытого вторжения России в Украину

Россия не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину, и на это есть целый ряд причин. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель».

«Во-первых, они [Россия] экономически не готовы, во-вторых, и украинская армия у нас на сегодня – это небо и земля с той, что была до 2014 года. Это возрожденная практически с нуля обновленная армия, с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением», – отметил Резников.

Он подчеркнул, что с 2014-го года через боевые действия прошло полмиллиона украинцев, и сейчас они имеют настоящий военный опыт.

«Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах. Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 миллионов населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами», – рассуждает Резников.

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По его словам, даже если представить, что россияне пойдут на открытое вторжение – они получат «украинскую нацию, которая готова тотально защищать свою землю».

«Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захарченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован», – сказал вице-премьер.

Он добавил еще один важный момент: россияне официально подтверждают, что оккупированная территория Донбасса – это Украина, и они не вмешиваются в ее внутренние дела.

«Поэтому открытое вторжение на территорию Украины будет означать официальное начало открытой войны. И тогда как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с россиянами, ей придется не просто ужесточать санкции, а принимать серьезные решения», – считает Резников.

По его мнению, в таком случае позиция США, Канады, Великобритании будет более, чем жесткая, и Россия попадет под международную изоляцию и такие санкции, как например, отключение международных банковских платежей SWIFT.

«Поэтому я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне – не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заключил вице-премьер.

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