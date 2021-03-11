Высший антикоррупционный суд отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования по делу в отношении бывшего президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.



«Заслушав участников судебного процесса, следственный судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве», — говорится в сообщении.



Как объяснили в суде, детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества.



26 октября ВАКС отказался заочно арестовывать Януковича. В суде заявили, что бывшему президенту не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.