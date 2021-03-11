В Северске коммунальной техникой закрыли газовые люки / Фото: freeradio.com.ua

Вопреки заявлениям чиновников, что проблема с отключением тепла на Донетчине решена, сегодня представители «Донецкоблгаза» снова пытались перекрыть газ в котельных. В Северске и Часов Яре им не дали это сделать местные жители, передает «Вільне радіо».



Как рассказал депутат Часовоярского городского совета Руслан Макарович, в городе узнали о приезде газовиков, и жителям удалось отстоять котельные.



«Мы узнали, что к нам едут, около половины восьмого, и в восемь мы уже дежурили. Мы надеялись, что вопрос уже решен. Кириленко (Павел Кириленко, глава Донецкой облгосадминистрации – Ред.) Отчитался, что ситуация на контроле у премьер-министра, что есть договоренности с "Нафтогазом", но они вновь приехали», – отметил Руслан Макарович.



Депутат считает, что требования областного поставщика газа ничем не подкреплены.



«Они предъявляют письмо от "Нафтогаза", которое якобы дает им право выключить газ. Но, во-первых, на этом письме нет подписи, даты, регистрации... Этот документ имеет форму переписки, но не приказа. Когда мы просили дать нам приказ руководства на отключение конкретной котельной, они отвечали, что он вроде бы есть, но показывать не стали», – рассказал Макарович.



В свою очередь, представители «Донецкоблгаза» уверяют, что их действия законны. По их словам, если долги предприятия превышают полтора миллиарда гривен, областной поставщик имеет право отключить газ. Задолженность «Донецктеплокоммунэнерго» уже превысила эту сумму.



«"Нафтогаз" пишет письмо, что больше не поставляет газ "Теплокоммунэнерго". Если у предприятия нет поставщика, его или срочно отключают, или оператор ГРМ – "Донецкоблгаз" в данном случае – должен поставлять ему весь этот газ. У нас нет ни такого ресурса, ни договора на поставку. Поэтому если сейчас не прекратится подача газа, это будет несанкционированным отбором газа, и все эти долги возложат на "Донецкоблгаз"», – пояснил представитель Артемовского управления по газоснабжению и газификации жителям Северска, которые пришли не допустить отключение газа.



Как сообщил депутат Северского горсовета Виталий Гатченко, газовики пытались перекрыть вентили не только в котельных, но и в колодцах. Но сделать это не удалось – люки закрыли коммунальной техникой, и к каждой котельной вышли по несколько десятков человек.

«Собралось очень много людей – и врачи, и учителя, и пенсионеры. Эта новость поразила Северск, никто не был равнодушным, и мы дали мощный отпор. Под каждую котельную пришли около 40 человек, это для нашего города очень много», – подчеркнул Виталий Гатченко.



При этом на Донетчине уже несколько стоит морозная погода, и в ближайшие несколько ночей температура будет опускаться ниже нулевой отметки.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.



В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.



7 марта, поставки газа в область возобновились и котельные продолжили свою работу.



В Донецкой области по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.