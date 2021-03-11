В Совете национальной безопасности и обороны готовят решение по прекращению незаконного потока подакцизных товаров с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания 11 марта.



Он рассказал, что на заседании рассматривался вопрос усиления борьбы с организованной преступностью, которая контролирует перемещение подакцизных товаров из ОРДЛО.



«Речь идет о том, что мы должны поставить точку в этом сложном вопросе. Есть три табачные фабрики, которые находятся на оккупированных территориях, другие предприятия, производящие подакцизные товары, которые в обход всех возможных границ попадают на подконтрольную территорию Украины. Мы должны положить этому конец, чтобы это прекратилось», – подчеркнул Данилов.



Он добавил, что на следующее заседание СНБО соответствующие службы подготовят доклад по данному вопросу, и будет принято необходимое решение.

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