В зоне проведения ООС на территории Донецкой области военные обнаружили беспилотник российского производства. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



«При осмотре беспилотного воздушного судна на поврежденной аккумуляторной батарее обнаружено голографическую наклейку с надписью "ФСБ РФ 704″. По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем "ZALA AERO"», — говорится в сообщении.



Отмечается, что предметы в качестве вещественного доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны.



Группа компаний «ZALA AERO» — российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.