Правительство расширяет верификацию государственной помощи на выплаты по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.



При этом верификация не повлияет на сроки финансирования выплат, отмечают в Фонде.



«В ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновленный договор с министерством финансов Украины, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных», – говорится в сообщении.



Верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда социального страхования Украины. В частности, будут введены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.



Ранее верификацию ввели для страховых выплат пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей.



В случае выявления незаконных социальных выплат деньги могут быть возвращены в государственный бюджет через суд.