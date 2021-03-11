Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной территории Донецкой области за прошлые сутки лабораторно подтвердили 266 новых случаев заражения, 12 пациентов умерли. За все время исследований этот диагноз подтвержден у 49 231 человека. Из них выздоровели — 44 787, умерли 1108 пациентов.



В отдельных районах Донецкой области ковид обнаружили у 172 человек. Кроме этого, умерли семь пациентов, заявляют в группировке «ДНР». Всего там" признают 25 959 случаев заражения: 18 092 человека выписаны, 2 105 скончались.



В Луганской области подтверждено 67 новых случаев COVID-19 и 2 летальных случая. Всего коронавирус зафиксирован у 15 387 человек. Из них выздоровели — 14 253, умер 481 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 38 новых случаях заболевания и двух смертях среди пациентов с этим диагнозом. Всего формирование признало 3 253 случаев COVID-19: выписаны 2 729 человек, 286 — скончались.



Права человека



Около 65 тысяч детей в неподконтрольных властям районах Донбасса не имеют свидетельства о рождении украинского образца, сообщили в ООН.



Миссия ООН задокументировала еще 20 случаев произвольных задержаний и содержания под стражей членами незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР». Наблюдателям продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей в ОРДЛО, что особенно подвергает задержанных риску, подчеркивают там.



Боевые действия



ВСУ не позволят боевикам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Так он прокомментировал слухи, которые распространяют боевики о якобы готовящемся наступлении ВСУ 15 марта.



В период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года в результате активных боев трое гражданских мужчин получили ранения. Еще 8 человек погибли и 28 получили ранения вследствие взрывов мин, следует из данных ООН.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отрицает, что украинский олигарх Игорь Коломойский и сбежавший в Россию экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко пытаются установить контакт с оккупационной администрацией в Донецке.



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