С начала 2020 года СБУ задокументировала 90 попыток вербовки жителей Донецкой и Луганской областей спецслужбами России. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях.



По данным СБУ, людей задерживали во время прохождения паспортного и таможенного контроля при въезде в РФ под видом дополнительной проверки документов. Под угрозами от граждан требовали собирать и передавать информацию в ущерб государственным интересам Украины. В частности, о дислокации и перемещения военных подразделений, а также персональные данные военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



Государственная измена наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.



В СБУ напомнили об освобождении от уголовной ответственности тех, кто не совершил преступного задания иностранной спецслужбы и сообщил об этом правоохранителям.