Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак фигурируют в уголовном производстве о пособничестве стране-агрессору. Об этом следует из ответа Офиса генпрокурора на запрос экс-секретаря СНБО Алексея Данилюка, который опубликовал журналист Валерий Калныш.



Дело открыто по ч.1 ст. 438 УК — нарушение законов и обычаев войны. Наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.



Расследование ведет Государственное бюро расследований. Генпрокурор внесла сведения в ЭРДР 1 марта.



«Генеральным прокурором 01.03.2020 года внесено в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения представителями руководства страны-агрессора — Российской Федерации путем пособничества М., К. и связанных с ними лиц действий, предусмотренных ч. 1. ст. 438 УКУ», — говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Расследование в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака ведется. Данные о совершении ими преступлений внесены... Опубликовано Валерій Калнишем Четверг, 11 марта 2021 г.

9 марта следователи СБУ допросили Медведчука в рамках расследования, в котором фигурируют записи его разговора с экс-помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.



Кроме этого, СБУ и Государственная налоговая служба провели обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Медведчуком.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака и его медиаактивов, в частности, телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. 19 февраля СНБО ввел санкции против нардепа, кума президента РФ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко в связи с расследованием дела о финансировании терроризма на Донбассе.