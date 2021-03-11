Министерство юстиции инициировало в судебном порядке запрет деятельности «Партии Шария» в связи с подделкой документов и осуществлением запрещенных законом видов деятельности. Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська.



По его словам, экспертиза установила внесение недостоверной информации в протоколы, представленные для регистрации переименования партии.



«В частности, лица, указанные подписантами протокола, на самом деле его не подписывали... То есть подделка документов, а также осуществление запрещённых законом видов деятельности в части агитации», — рассказал Малюська в эфире телеканала «Украина 24».



Заседание по иску Минюста запланировано на 6 апреля.

1 марта СБУ в рамках расследования по делу Шария заявила о внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария».



Самому Шарию ранее было объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по двум статьям УК — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Он объявлен в национальный розыск.



«Партия Шария» выдвинула своего кандидата на довыборы в Верховную Раду на округе № 50 в Донецкой области.



Шарий покинул Украину в 2012 году, получив статус политического беженца в ЕС. Сейчас блогер и лидер «Партии Шария» живет в Испании.