За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе.



Как сообщает штаб операции объединенных сил, в районе населенного пункта Пищевик НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковка — из стрелкового оружия. Кроме того, боевики обстреляли позиции украинских военных неподалеку Новозвановки.



По данным штаба, боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вследствие обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья — удовлетворительное. Сейчас он находится в больнице.



В штабе подчеркнули, что открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток, 12 марта, штаб ООС зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.



В свою очередь группировка «ДНР» заявили о 6 случаях обстрела своих позиций 11 марта. Подчеркивается, что в районе огня оказались Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Яковлевка, Украинское, Коминтерново, Новая Таврия.



Боевики «ЛНР» рассказали о двух нарушениях «режима тишины» за сутки. Как подчеркивается обстрелы велись в районе Молодежного и Калиново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 847 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 178 взрывов, 1 459 неопределенных пролетевших боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени и 63 осветительных ракеты, а также не менее 6 031 очереди и выстрела.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.