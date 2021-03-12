За прошедшие сутки так называемый минздрав группировки «ЛНР» зарегистрировал две смерти среди пациентов с коронавирусом и 32 новых случая заражения.



Всего с начала пандемии формирование признало 3 285 случаев коронавируса. Из них с полным выздоровлением выписаны 2 756 человек, 288 пациентов скончались.



В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлен 181 случай заболевания коронавирусом. Семь ранее заболевших умерли.



В целом группировка признала 26 140 случаев заболевания. Из них 5 505 пациентов продолжают лечение, выписаны 18 523 человека, 2 112 умерли.



За сутки выявлено 73 случая пневмоний, на 14 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 58. Всего на лечении 914 пациентов с пневмониями, из них 462 на кислородной поддержке (+20 за сутки).