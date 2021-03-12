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В Донецкой области компенсации за разрушенное жилье получат еще 19 жителей

12 марта 2021, 11:57

В Донецкой области компенсации за разрушенное жилье получат еще 19 жителей

Еще 19 жителей Донецкой области получат денежную компенсацию за жилье, разрушенное в результате военных действий. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Комиссия определила еще 19 человек, которые получат компенсацию за разрушенное жилье. Это жители Славянска, Марьинки Зайцев и других населенных пунктов. Общая сумма выплат составит 4 миллиона 660 тысяч гривен. Надеюсь, что в ближайшее время все заявители получат средства, предусмотренные решением правительства», — сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление № 767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».

Компенсацию за разрушенное жилье могут получить владельцы жилья, максимальная сумма компенсации составляет 300 тысяч гривен.

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